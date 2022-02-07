الرئيس الأمريكي (الخرف) يتطلع لزيارة إسرائيل هذا العام، ويؤكد دعمه الكامل لأمنها وتجديد نظام قبتها الحديدية
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فشل إسرائيل في اختراق الاتحاد الإفريقي
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