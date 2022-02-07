طائرة اسرائيلية خاصة تُقل وفداً من الموساد تتوقف في عمان، قبل ان تهبط اليوم الاثنين في العاصمة القطرية

أفادت هيئة البث الرسمية “كان” أن طائرة خاصة مرتبطة بجهاز الموساد الاسرائيلي، ونفذت من أجله مهمات في الأشهر الأخيرة، قد هبطت اليوم الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة،

وكانت هذه الطائرة قد أقلعت صباح اليوم من مطار بن غوريون، وتوقفت في العاصمة الاردنية عمان، وبعدها واصلت طريقها الى الخليج.

وكانت “كان” قد افادت قبل ثلاثة اسابيع ان طائرة خاصة استقلتها بعثة اسرائيلية، هبطت في العاصمة السودانية الخرطوم، ونفذت الطائرة “توقفا ديبوماسيا” في شرم الشيخ في مصر بهدف الحصول على مسار رحلة، وبعدها واصلت طريقها الى السودان،

وقالت قناة العربية، نقلا عن مصادر خاصة، أن “البعثة العسكرية الاسرائيلية” التي هبطت في الخرطوم قد اجتمعت مع رئيس مجلس السيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان ومع قادة الجيش السوداني.

وكان آخر تقرير عن بعثة اسرائيلية زارت السودان قد صدر في بداية تشرين ثاني/نوفمبر، بعد ايام من الانقلات الذي نفذه الجيش السوداني ضد المسؤولين المدنيين في السلطة. ومنذ ذلك الوقت باتت الاوضاع هناك غير مستقرة. ووفقا لتقارير، فإن البعثة اجرت مباحثات مع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح البرهان، ومع رئيس الحكومة المخلوع عبد الله حمدوك.