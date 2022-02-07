تصاعد كبير.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاثنين 27 وفاة و21626 إصابة كورونا ليصبح عدد الوفيات 13347 والإصابات 1,351,733
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جرينتش+2 09:44
حزب الحركة القومية (الفاشي) يرشح أردوغان لانتخابات الرئاسة المقبلة.. فهل سيجري تزويرها ؟؟
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