تمهيدا لزيارته أنقرة.. هرتسوغ يهاتف أردوغان مطمئنا على صحته

تل أبيب: أجرى الرئيس الاسرائيلي اسحق هرتسوغ، الليلة الماضية، مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحدث خلالها عن امكانية إجراء لقاء رسمي معه قريبا،

هذه المحادثة، التي تم تأكيد اجرائها بصورة استثنائية من خلال بيان صادر عن الرئاسة الاسرائيلية، جرت على خلفية الاطمئنان على صحة الرئيس أردوغان بعد اصابته بفيروس كورونا حيث أعرب هرتسوغ عن تمنياته له بالشفاء العاجل.

وذكر البيان الصادر عن الرئاسة الاسرائيلية “رئيس الدولة اسحق هرتسوغ تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتمنى له الصحة والعافية بعد اصابته بكورونا”.

وتابع البيان “الرئيس التركي شكر الرئيس على اهتمامه بصحته، خلال محادثتهم تكلم الاثنان حول الامكانية بأن يجتمعوا قريبا”.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس الماضي، ان الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ سيزور تركيا منتصف شهر آذار/مارس القادم.

وجاءت تصريحات أردوغان بحسب رويترز في حديث لصحافيين قبل مغادرته في زيارة الى اوكرانيا، وأضاف الرئيس التركي أن “تركيا وإسرائيل تتطلعان لتحسين العلاقات بينهما”.

وقالت هيئة البث الرسمية الاسرائيلية “كان”، ان الجهود تجري لتجهيز زيارة لهرتسوغ منتصف شهر آذار/مارس القادم تستغرق يومين.