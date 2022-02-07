الرئيس الأمريكي (الخرف) يتطلع لزيارة اسرائيل هذا العام، ويؤكد دعمه الكامل لأمنها وبلطجتها وتجديد قبتها الحديدية
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تمهيدا لزيارته أنقرة.. هرتسوغ يهاتف أردوغان مطمئنا على صحته
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