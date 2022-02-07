“انتخاب” روحي فتوح رئيسا للمجلس الوطني خلفا لسليم الزعنون

“انتخب” المجلس المركزي الفلسطيني، اليوم الإثنين، روحي فتوح، رئيسا للمجلس الوطني، وعلي فيصل، وموسى حديد، نائبين لرئيس المجلس، وفهمي الزعارير أمينا للسر.

وحصل روحي فتوح على 105 أصوات من أعضاء المجلس، وعلي فيصل على 103 أصوات، وفاز موسى حديد بالتزكية، وحصل فهمي الزعارير على 108 أصوات.

وكان رئيس المجلس السابق سليم الزعنون، ونائبه قسطنطين قرمش، وأمين سر المجلس محمد صبيح قد قدموا استقالتهم صباح اليوم.

يذكر أن عدداً كبيراً من الفصائل الفلسطينية، وشخصيات اعتبارية، قاطعت جلسة المجلس المركزي المنعقدة مساء أمس الأحد، ومن ضمنها: حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، و”المبادرة الوطنية”، والنائب السابق لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، والعضو السابقة في اللجنة التنفيذية حنان عشراوي.

و كشفت مصادر مطلعة الأسبوع الماضي، عن أنه تم حسم أمر تولي روحي فتوح رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني مبكرا، ضمن الاستعدادات لمرحلة ما بعد رئيس السلطة الفلسطينية الحالي محمود عباس.