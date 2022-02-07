القبض على 5 مروجين للمواد المخدرة في لواء الرمثا

ألقى العاملون في إدارة مكافحة المخدرات القبض على خمسة مروجين متورطين بقضايا مخدرات خلال حملة أمنية واسعة في لواء الرمثا.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات، قاموا ومنذ فترة بجمع المعلومات ومتابعة تحركات عدد من الأشخاص المشبوهين بقضايا مرتبطة بترويج وتجارة المواد المخدرة في لواء الرمثا بعد ورود شكاوى من المجتمع المحلي ومعلومات حولهم وحول نشاطهم الجرمي في اللواء.

وأكد انه وبعد الانتهاء من جمع المعلومات وتحديد الأشخاص المشبوهين واماكن وجودهم جرى فجر اليوم تنفيذ حملة أمنية واسعة في اللواء، أفضت إلى إلقاء القبض على خمسة أشخاص من مروجي وتجار المخدرات، بالإضافة إلى ثلاثة متعاطين واربعة اشخاص مطلوبين بقضايا أخرى.

وضُبط بحوزة المقبوض عليهم كمية من الحشيش الصناعي ومواد تدخل في صناعته، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحبوب المخدرة، وبوشر التحقيق معهم لإحالتهم إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة.

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