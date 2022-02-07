ارتفاع الحرارة اليوم الاثنين وغدا، وكتلة هوائية ماطرة ومثلجة الأربعاء والخميس

يطرأ اليوم الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في معظم مناطق المملكة، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة، وباردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

وتتأثر المملكة مع ساعات الظهيرة ليوم الأربعاء، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، ويطرأ انخفاض قليل على الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً تتحول تدريجياً إلى غائمة، وتهطل الأمطار في شمال ووسط المملكة، تمتد أثناء الليل إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية.

ويحتمل في ساعات متأخرة من ليل الاربعاء هطول زخات خفيفة من الثلج المخلوط بالمطر ولفترة محدودة فوق قمم الجبال الجنوبية العالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء إلى غربية نشطة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتوالي الخميس، درجات الحرارة انخفاضها بشكل ملموس، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في مناطق عدة من المملكة، وتبقى الفرصة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من الثلج المخلوط بالمطر ولفترة محدودة فوق قمم الجبال الجنوبية العالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية التي لن تشهد هطول أمطار.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 13 – 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 10 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 9 – 4، وفي مرتفعات الشراة 10 – 3، وفي مناطق البادية 16 – 4، وفي مناطق السهول 14 – 7، وفي الاغوار الشمالية 20 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 22 – 13، وفي البحر الميت 21 – 12، وفي خليج العقبة 21 – 11 درجة مئوية.

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