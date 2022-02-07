أغنية” أنا العاشق” لـ محمد عساف تحقق 1.5 مليون مشاهدة/ فيديو

حققت أغنية “أنا العاشق” للنجم الفلسطيني محمد عساف نجاحا كبيرا، حيث اقتربت من تحقيق مليون ونصف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” منذ طرحها يوم الخميس الماضي.

وأغنية محمد عساف الجديدة أنا لعاشق من كلمات هالة علي، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع موسيقي طارق عبد الجبار.

المطرب محمد عساف

والفنان محمد عساف هو مطرب فلسطيني بدأ الغناء في سن مبكرة، وظهر في عدة أغان مصورة له، وبدأت شهرته تزداد بعد أن فاز في برنامج أراب آيدول في موسمه الثاني، على قناة ام بي سي 1، وكان له حضور متميز في عدة مهرجانات، حيث شارك بأغنية في افتتاح كأس العالم 2014، وأنتج عنه فيلم الآيدول في عام 2016.

مشوار محمد عساف

بدأ محمد عساف مشواره الفني منذ أن كان طفلًا، عندما شارك في أوبريت “طلائع فلسطين”، الذي غنى فيه من أجل حق الأطفال في التعليم.

وقد تأثر عساف بالأغاني الوطنية منذ الصغر حيث غنى لفلسطين أغنية “شدي حيلك يا بلد” عندما كان في الحادية عشر من عمره، أما الأغنية الأكثر شهرة فهي “علّي الكوفية” التي غناها عندما كان في الـ 16 من عمره، والتي أصبحت إحدى أغاني التراث الفلسطيني الثورية، وخلال فترة قصيرة أصبحت هذه الأغنية من أكثر الأعمال المحبوبة لدى الشعب الفلسطيني.

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