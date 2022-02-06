وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 20 وفاة و15864 إصابة كورونا ليصبح عدد الوفيات 13320 والإصابات 1,330,107

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 20 وفاة و15864 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13320 وفاة و1330107 إصابات.

وقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 27.34 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 137078 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 219 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 148 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1196 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 22 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 37 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 18 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 30 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 45 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 19 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 17 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 14 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 4224 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1179709 حالة.

كما أشار إلى إجراء 58025 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 15072131 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4611377 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4269410 اشخاص.