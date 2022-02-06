تويتر يطور خاصية جديدة للسماح بنشر مقالات وتغريدات طويلة

طور موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” خاصية جديدة تسمى “أرتيكلز” (مقالات)، تتيح للمستخدمين نشر تغريدات طويلة ومقالات من خلال التطبيق، في خطوة غير مسبوقة بالنسبة للموقع الذي لا يسمح بنشر أكثر من 250 حرفا لكل تغريدة.

ونقلت وكالة الانباء الالمانية ( د ب أ ) عن المتحدث باسم “تويتر” قوله، إننا دائما نبحث عن طرق جديدة لمساعدة الأشخاص في بدء المحادثات والاستمرار فيها، موضحا ان الموقع سيعلن المزيد من تفاصيل هذه الخاصية في قريبا.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد فترة قليلة من إعلان “تويتر” توفير خاصية “المجتمعات” لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل “أندرويد” وذلك بعد فترة كانت الخاصية متاحة فقط لمستخدمي الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل “آي.أو.إس” أو أجهزة الكمبيوتر الشخصي.

واضافت ان خاصية “المجتمعات” تتيح لمستخدمي “توتير” تكوين مجموعات خاصة بموضوع معين أو منطقة أو أي قاسم مشترك على طريقة “المجموعات” الموجودة على منصة فيسبوك، ويمكن للأشخاص توجيه التغريدات بشكل مباشر إلى مستخدم محدد بدلا من توجيهها إلى كل متابعيهم.

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