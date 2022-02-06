بوصفها شريكاً حيوياً للولايات المتحدة.. واشنطن وافقت على صفقة بيع طائرات “إف 16” للأردن ومولتها بالكامل

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أن صفقة طائرات “إف 16” التي وافقت على بيعها للأردن ممولة بالكامل من الحكومة الأمريكية.

وأعلن قسم الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أن الصفقة البالغ قيمتها غير نهائية 4.21 مليار دولار، ممولة من منحة التمويل العسكري الأجنبي.

وأوضح قسم الشؤون السياسية والعسكرية، أن هذه الصفقة للاستثمار تأتي في إطار تعزيز شريك حيوي للولايات المتحدة.

وفي الأردن، أكدت مصادر أنه لن تدفع الحكومة أو القوات المسلحة أو سلاح الجو الملكي أو أي جهة حكومية أردنية أي مبلغ لتمويل هذه الصفقة، كونها ممولة من الجانب الأمريكي بالكامل.

وفي التفاصيل، فقد شملت هذه الصفقة مقاتلات “إف – 16” ومحركات خاصة بها وأنظمة تسليح وأجهزة اتصالات ورادارات، بينما تقدر قيمتها المبدئية بنحو 4.2 مليار دولار (2.98 مليار دينار أردني).

ونشرت مجلة “ديفينس نيوز” الأمريكية تقريرا عن تفاصيل الصفقة المحتملة، التي تم إخطار الكونغرس بها من قبل وكالة التعاون الأمني والدفاعي المسؤولة عن مبيعات الأسلحة الأمريكية لحلفاء واشنطن.

وتقول المجلة إن الأردن يريد شراء 12 مقاتلة “إف – 16 سي” و4 مقاتلات “إف – 16 دي” وجميعها تنتمي لفئة الـ “بلوك – 70”.

كما تشمل الصفقة 21 محركا “إف – 100” لمقاتلات “إف – 16″، ستكون 5 منها محركات احتياطية للطائرات.

وتضم الصفقة أنظمة متنوعة لتسليح مقاتلات “إف – 16” منها نظام التصويب المتطور “إيه إن/ إيه إيه كيو – 33″، و72 نظام “إل إيه يو – 129” لإطلاق الصواريخ، و21 مدفع فولكان “إم – 61 إيه 1”.

وتشمل الصفقة أجهزة توجيه “جدام” للقنابل غير الموجهة “جي بي يو – 31” وأجهزة توجيه لقنابل موجهة بالليزر طراز “جي بي يو – 54″، إضافة إلى أجزاء أخرى متعلقة بتسليح المقاتلات الحربية.

ويتم تطوير القنابل غير الموجهة بأجهزة توجيه تجعلها قنابل موجهة يمكن استخدامها في جميع الظروف الجوية.

كما يرغب الأردن في شراء 31 جهاز إدارة معلومات “لينك – 16” للطائرات والمحطات الأرضية، إضافة إلى رادارات وأنظمة ملاحة جوية.

مقاتلات إف 35 الشبحية الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس – سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2021

وبحسب المجلة، فإن الصفقة تتضمن انتقال ممثلي العديد من الشركات المنتجة لمكوناتها إلى الأردن لتوفير الدعم اللوجستي الخاص باستخدام تلك التقنيات على مدى نحو 3 سنوات.

