بحجة مواجهة إيران.. الشروع في بناء تحالف يهودي – سُني، وانشاء ناتو شرق أوسطي بقيادة اسرائيل بديلاً لامريكا

تتجه إسرائيل بسرعة لبناء تحالف استراتيجي جديد مع حلفائها في المنطقة لمنع التوسع الإيراني، وهو ما تجلى في زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي “بيني جانتس” إلى البحرين في 3 فبراير/شباط الجاري لتوقيع اتفاقية تعاون أمني بين البلدين.

وكانت هذه الاتفاقية هي الثانية من نوعها مع دولة عربية في الأشهر الأخيرة، بعد توقيع “جانتس” على صفقة مماثلة مع المغرب خلال زيارة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني إلى الرباط.

كما أوردت التقارير أن وفدًا أمنيا إسرائيليا رفيع المستوى زار الإمارات للتباحث حول إمداداها بتقنيات متقدمة لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة التي يطلقها الحوثيون الذين تدعمهم من إيران.

وتعد هذه هي التطورات المعلنة فقط، مما يدل على النشاط المكثف في الكواليس مع الدول العربية والإسلامية، مثل السعودية التي لم تقم بعد علاقات رسمية مع إسرائيل.

ناتو الشرق الأوسط

وقال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع لموقع “مونيتور” بشرط عدم الكشف عن هويته: “هناك ناتو شرق أوسطي جديد يتشكل أمام عيننا”.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان هذا يعني أن إسرائيل ستكون الضامن الأمني الجديد في المنطقة بعد الانسحاب الأمريكي المتسارع من المنطقة في السنوات الأخيرة، قال: “نعم ولا. يمكننا المساهمة في ضمان أمن بعض الدول في المنطقة، لكن إسرائيل لا تستطيع أن تكون الولايات المتحدة. إسرائيل دولة صغيرة وليست قوة عالمية. ومع ذلك، فإن إنشاء تحالف يتألف من إسرائيل والدول السنية المعتدلة في المنطقة سيشكل قوة لن يتمكن أحد في المنطقة من تجاهلها. وتنظر طهران إلى كل هذا بقلق كبير”.

وخلال زيارة “جانتس” إلى البحرين، التقى أيضًا قائد الأسطول الخامس الأمريكي ونائب الأدميرال “براد كوبر”.

وفي الوقت نفسه، شاركت السفن الإسرائيلية في تدريبات بحرية ضخمة بقيادة الولايات المتحدة في البحر الأحمر مع العشرات من الدول الأخرى، والتي لا تملك إسرائيل علاقات دبلوماسية مع بعضها.

ولا يمكن اعتبار تزامن الزيارة مع التدريبات العسكرية صدفة، حيث زار وزير الخارجية الإسرائيلي “يائير لابيد” أيضًا البحرين مؤخرا، واستغل هذه الفرصة لالتقاط الصور على حاملة طائرات من الأسطول الخامس.

تغيير قواعد اللعبة

يعد التواجد الإسرائيلي في القواعد العسكرية الاستراتيجية التي في نطاق إيران بمثابة رسالة تهديد لطهران.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي رفيع: “هم يتحركون خلسة نحونا ويحاولون ترسيخ أنفسهم على حدودنا [في سوريا]، ونحن نفعل نفس الشيء. لدى إسرائيل حاليا سيطرة قوية على بعض النقاط حول إيران. وهذا يغير قواعد اللعبة”.

ولا تعد سيطرة إسرائيل رمزية، وإنما تمتلك سيطرة حقيقية على أرض الواقع مع آثار استراتيجية بعيدة المدى، وهي قادرة على تزويد الدول القريبة من إيران بأنظمة تحذير واعتراض متقدمة.

ومن الناحية النظرية على الأقل، فإن تثبيت أنظمة الإنذار في تلك الدول سيجعلها تعلم فورًا (في غضون أجزاء من الثانية) عندما يتم إطلاق الصواريخ من إيران.

والأكثر من ذلك، أن مثل هذا التواجد يمكن أن يحل أحد أصعب النقاط العالقة في أي خطة إسرائيلية لضرب المنشآت النووية الإيرانية؛ والمتمثلة في بُعد المسافة التي تفرض إعادة التزود بالوقود جوًا لتمكين وجود جوي كبير فوق إيران، لهذا فإن وجود محطة هبوط قريبة للتزود بالوقود سيشكل تغييرًا استراتيجيًا كبيرًا في قواعد اللعبة، وإيران تدرك ذلك جيدًا.

وفي زيارته، أوضح “جانتس” موقف إسرائيل حيث كتب في مقالة افتتاحية في صحيفة “جالف ديلي نيوز” البحرينية المتحدثة بالإنجليزية: “مثلما تحتفظ دولة إسرائيل بالحق في تأمين مواطنيها وأصولها وأراضيها، فنحن نقف إلى جوار شركائنا وندعم حقهم في الدفاع عن سيادتهم وأمنهم”.

المصدر – بن كاسبت/ المونيتور