بقيادة الجزائر وجنوب افريقيا.. الاتحاد الأفريقي يوجه صفعة لاسرائيل، ويقرر رفض قرار منحها صفة مراقب في المنظمة
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جرينتش+2 03:34
بحجة مواجهة إيران.. الشروع في بناء تحالف يهودي – سُني، وانشاء ناتو شرق أوسطي بقيادة اسرائيل بديلاً لامريكا
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