الفلسطينيون يؤدون، اليوم الأحد، صلاة الغائب في المسجد الأقصى وغزة على روح الطفل المغربي ريان/ فيديو

أدى فلسطينيون فجر اليوم الأحد، صلاة الغائب في المسجد الأقصى على روح الطفل المغربي ريان، الذي لقي حتفه داخل بئر عميقة قضي فيها 5 أيام، وأثار موته حزنا واسعا في العالم.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية، فيديو لمجموعة من المصلين داخل المسجد الأقصى وهم يؤدون الصلاة على روح الطفل ريان، الذي توفي عن عمر خمس سنوات.

ونشرت حسابات فلسطينية صورا لعدد من الأطفال في غزة وهم يؤدون صلاة الغائب على روح ريان، ورفع بعضهم صور الطفل الراحل، وأعربوا عن تضامنهم مع الشعب المغربي.

وقضى الطفل نحو 100 ساعة داخل حفرة ضيقة في البئر، عانى خلالها من نزيف في رأسه بسبب ارتطامه بالصخور أثناء سقوطه، كما أظهرت المعاينات الطبية التي أجراها الفريق الطبي الذي دخل إلى النفق لاستخراج الطفل ريان، أنه كان يعاني من كسور في الرقبة والعمود الفقري.

وترقب الملايين في المغرب والعالم العربي نهاية سعيدة لمحنة الطفل الذي جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا، لكن شاءت الأقدار أن يلفظ أنفاسه الأخيرة وحيدا قبل وقت قليل من وصول فريق الإنقاذ إليه.

المقدسيون يؤدون صلاة الغائب فجر اليوم على روح الطفل المغربي ريان بالمسجد الأقصى المبارك تصوير: خالد المغربي#الطفل_ريان#وفاة_الطفل_ريان pic.twitter.com/tFYCttxXdB — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 6, 2022

أطفال فلسطين في غزة يصلون صلاة الغائب على الطفل ريان في المغرب🇲🇦🇵🇸 pic.twitter.com/MDsSOb9cZo — Sama Felsteen🇵🇸سَمْآ (@SFelsteen) February 6, 2022