بقيادة الجزائر وجنوب افريقيا.. الاتحاد الأفريقي يوجه صفعة لاسرائيل، ويقرر رفض قرار منحها صفة مراقب في المنظمة
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“الطاقة النيابية” تدعو لتحرير أسعار المحروقات ومراجعة تعرفة الكهرباء الجديدة
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