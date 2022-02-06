محاكمة عدد من الاتراك اظهروا الشماتة باصابة اردوعان بكورونا

فتح مكتب المدعي العام في اسطنبول، اليوم الاحد، قضية جنائية تحت مادة “إهانة الرئيس” عقب سلسلة من التعليقات الشامتة تبعت إعلان رجب طيب أردوغان، عبر حسابه في “تويتر”، عن إصابته وعقيلته مؤخرا بكوفيد-19.

وبحسب موقع صحيفة “صباح” التركية، تم القبض على مشتبه به واحد على الأقل حتى الآن، في منطقة باغجلار في اسطنبول.

إذ تنص المادة الخاصة بإهانة الرئيس التركي على عقوبة بالسجن أربع سنوات.

وفي اليوم السابق، كتب رئيس تركيا عبر حسابه على “تويتر”، عن إصابته هو وعقيلته بفيروس كورونا بعد صدور نتيجة الاختبار الذي أجرياه مسبقا.

وقال أردوغان إن المرض خفيف وسيواصل العمل في المنزل عن بعد.

وفي وقت لاحق، أبلغ وزير الصحة في البلاد ، فخر الدين قوجة، أن الرئيس أردوغان وزوجته بخير، وأن المرض لن يؤثر في سير عمله.

المصدر: نوفوستي