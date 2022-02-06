احباط محاولة ادخال مليون حبة مخدرة للاردن عبر مركز حدودي

احبط العاملون في إدارة مكافحة المخدرات تهريب مليون حبة مخدرة داخل إطارات مركبات عبر أحد المعابر الحدودية، إلى جانب إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص أخفوا 30 ألف حبة مخدرة داخل أدوية الطيور في محافظة الزرقاء.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وفي إطار حملاتهم المستمرة ضد مروجي وتجار المواد المخدرة، تعاملوا خلال الأيام الماضية مع قضيتين نوعيتين للإتجار وترويج وتهريب المواد المخدرة.

ففي القضية الأولى وفي أحد المعابر الحدودية وبعد متابعة معلومات حول قيام شخصين بإخفاء كميات كبيرة من الحبوب المخدرة داخل إحدى مركبات الشحن، جرى ضبط المركبة أثناء محاولة دخولها للمملكة، وبتفتيشها عُثر داخل ثلاثة إطارات على مليون حبة مخدرة أُخفيت داخلها وألقي القبض على شخصين تورطا بالقضية.

وفيما يتعلق بالقضية الثانية، فقد تعاملت كوادر مكافحة المخدرات مع معلومات وردت إليهم حول قيام ثلاثة أشخاص في محافظة الزرقاء بحيازة كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، بهدف الاتجار بها وترويجها، وتمت متابعة المعلومات، وبعد التأكد منها ومن مكان تخزين الحبوب المخدرة، جرت مداهمة الأشخاص الثلاثة وإلقاء القبض عليهم. وبتفتيش المكان عثر على 30 ألف حبة مخدرة أُخفيت داخل أكياس بلاستيكية لأدوية لعلاج الطيور.

وأحيلت القضيتان والأشخاص المضبوطين لمحكمة أمن الدولة.

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