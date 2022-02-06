الرئيس التونسي يحل المجلس الأعلى للقضاء "لأنه يخدم أطرافا معينة، وتلاعب بقضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد"
أهم العناوين
جرينتش+2 10:47
إلى بدويّةٍ سمراءَ من أهل الجنوب
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني