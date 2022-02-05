وفد كبير من الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين – الكرمل 48 يعزي بفقيد الأدب والوطن حنا أبو حنا

القيامة – قام مساء أمس الجمعة 4.2.2022، وفد كبير يمثل “الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين – الكرمل 48″، بتقديم واجب العزاء في رحيل الأديب الوطني الكبير حنا أبو حنا، في قاعة الكنيسة الأرثوذكسية في حيفا.

تحدث باسم الوفد عضو لجنة المراقبة، الشيخ عبدالله بدير الذي قدم التعازي الحارة باسم الاتحاد، معددا مناقب الفقيد وأهمية الدور الذي قام به في مراحل حياته المختلفة، وبدوره الوطني والسياسي الملتزم نحو شعبه ومكانته وبإخلاصه لمهنته ووطنه، حتى أصبح واحدا من شعراء المقاومة، وحاز على العديد من الجوائز، وقرأ الفاتحة على روح الفقيد.

كما تحدث عضو الاتحاد الدكتور محمود أبو فنة، فذكر أهمية إرث الراحل العزيز الثقافي والأدبي، مشيرا إلى دوره الريادي، قائلا: “كان المرحوم نبعا فياضا يتدفق بعطائه المميز، في الكتابة والتعليم. وقد عرف بسعة ثقافته وغزارة انتاجه الأدبي وبذائقته الأدبية الرفيعة، وبسداد رأيه وحكمته”.

وشارك في وفد التعزية الأمين العام للاتحاد ونائبه وسكرتير الاتحاد، مركزو قطاعات حيفا، الجليل الغربي، شفاعمرو، وادي عارة، رئيس لجنة المراقبة وعدد كبير من الأعضاء. ويذكر أن “الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين – الكرمل 48″، أصدر بيان نعي وتعزية يوم رحيل الأديب أبو حنا مساء الأربعاء الماضي.

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