أجواء باردة جدًا وامطار غزيرة اليوم السبت، والارصاد الجوية تحذر من خطر تشكل السيول في المناطق الغربية من المملكة
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وزارة التربية ملتزمة بقرار بدء الفصل الدراسي الثاني في 20 شباط
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