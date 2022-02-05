أجواء باردة جدًا وامطار غزيرة اليوم السبت، والارصاد الجوية تحذر من خطر تشكل السيول في المناطق الغربية من المملكة
أهم العناوين
جرينتش+2 01:08
كاميرات المراقبة رصدت تحركه .. فرق الإنقاذ المغربية تصل لمكان الطفل ريان في البئر، ولحظات قبيل انتشاله/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني