كميات الهطول المطري في مناطق المملكة حتى صباح اليوم السبت

نشرت إدارة الأرصاد الجوية كميات الأمطار المسجلة في مختلف مناطق المملكة، حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت.

وقد سجلت مناطق في العاصمة عمّان أعلى كميات هطول، وخاصة مناطق حدائق الحسين 35.0، والقويسمة 22.0، ووسط البلد 21.0 فيما سجلت السلط كمية هطول بلغت 19.0.

وتالياً كميات الهطول في محطات الرصد بالمملكة:

رأس منيف 9.4

إربد 13.5

الرمثا 9.5

جرش 5.5

الباقورة 11.0

وادي الريان 6.0

مطار عمان المدني 14.4

مطار الملكة علياء 3.8

حدائق الحسين 35.0

الجبيهة 13.5

القويسمة 22.0

وسط البلد 21.0

دير علا 9.0

السلط 19.0

الزرقاء 7.8

الضليل 2.5

الغباوي 5.7

الشوبك 7.8

الطفيلة 9.8

الربة 26.2

العقبة 0.1

وادي موسى 0.5

معان 1.0

القطرانة 0.5

غور الصافي 8.5

المفرق 4.0