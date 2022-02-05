أجواء باردة جدًا وامطار غزيرة اليوم السبت، والارصاد الجوية تحذر من خطر تشكل السيول في المناطق الغربية من المملكة
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جرينتش+2 01:08
طائفة يهودية متشددة ترفض الصهيونية، وتعلن ولاءها للمرشد علي خامنئي وتسعى للانتقال إلى إيران
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