أجواء باردة جدًا وامطار غزيرة اليوم السبت، والارصاد الجوية تحذر من خطر تشكل السيول في المناطق الغربية من المملكة
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جرينتش+2 01:07
“ستتم مواجهته بالتضحيات والعطاءات والدماء”.. حزب الله يرفض العرض الإسرائيلي بتقديم الدعم للجيش اللبناني/ فيديو
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