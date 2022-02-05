“ستتم مواجهته بالتضحيات والعطاءات والدماء”.. حزب الله يرفض العرض الإسرائيلي بتقديم الدعم للجيش اللبناني/ فيديو

أكد حزب الله اللبناني أن “المقاومة لن تسمح بأن يدخل العدو الإسرائيلي إلى لبنان”، مشيرا إلى أنها “ستواجه ذلك بالتضحيات والعطاءات والدماء”.

واعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، خلال لقاء في برج البراجنة، أن البعض يشن حملة على حزب الله من أجل المال وتحصيل المناصب، مؤكدا أن الالتفاف الشعبي الواسع حول المقاومة سيزداد لأنها تدافع عن البلد ومستقبله، حسب قناة المنار.

وكانت إسرائيل قد عرضت تقديم مساعدات عسكرية للجيش اللبناني لمواجهة تزايد قوة “حزب الله” بدعم إيراني.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قبل وصوله إلى مملكة البحرين الأربعاء الماضي في زيارة هي الأولى من نوعها، إنه “نقل الأسبوع الماضي، من خلال مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، اقتراحا من خلال اليونيفيل (قوات حفظ السلام الدولية العاملة في لبنان)، لتقديم مساعدة للجيش اللبناني”، وفق ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

واعتبر غانتس أن “لبنان تحول للأسف إلى جزيرة عدم استقرار”، مضيفا “المواطنون اللبنانيون ليسوا أعداءنا”. وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها بلاده تقديم المساعدة إلى لبنان.

وقال: “جيش لبنان يعاني من نقص في الإمدادات الأساسية وخسر أكثر من 5 آلاف جندي تركوه مؤخرا، مقابل تعاظم قوة حزب الله بدعم مباشر من إيران”.

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