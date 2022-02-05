انخفاض.. وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 12 وفاة و12751 إصابة كورونا ليصبح عدد الوفيات 13300 والإصابات 1,314,243
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تسجيل ورشه عمل عن ألابحاث البيئية وأهميتها لإستدامة الإنسان والبيئة
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