نوال الزغبي تعتبر محمد رمضان نكرة، وهو يرد عليها بوقاحة

حالة من الجدل أُثيرت فى الساعات الماضية، بعدما ظهرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، فى برنامج “حبر سري” عبر فضائية القاهرة والناس، وذلك بسبب تصريحها عن الفنان المتعجرف محمد رمضان، الذي أكدت أنها لا تعرفه.

هذا الجزء من حديت “نوال” عن محمد رمضان طالبت القناة اللبنانية بحذفه من حلقتها، وهو ما تم بالفعل، غير ان أحد العاملين في البرنامج قام بتسريبه للفنان محمد رمضان، الذى سرعان ما فاجأ الجمهور بنشره للرد على تجاهل نوال له وقال لها: “حبيبتي ربنا يباركلك في صحتك وذاكرتك.. نورتي تليفزيون مصر”، ونشر مقطعا له من أغنية “نمبر وان” وهو يطلق الرصاص على فتاة مع جزء من أغنية “مصباح علاء الدين” يقول فيه: “اسأل عيلتك تقولك بنشوفه من وراك”.

وكانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي قد حلت ضيفة على برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم، والمذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء أمس الخميس، حيث تحدثت عن عدد من كواليس أعمالها الفنية وأحداث مرت بها خلال مسيرتها،

فقد كشفت الفنانة نوال الزغبي، عن خوفها من الحسد، وروت موقفا تعرضت له في إحدى حفلاتها بسوريا، موضحة أن السبب هو أنها تعرضت للحسد.

وقالت: “أنا اؤمن بالحسد وبخاف منه، واتحسدت قبل كدا كتير ومنهم حفلي في سوريا وأنا في العربية في الطريق إلى الحفل تعبت، وحسيت بوجع في معدتي”.

وتابعت: “وقبل الحفلة بـ 3 ساعات كنت بموت، وبدل ما أغني ساعة ونص غنيت 10 دقائق فقط، ومش بمسك خرز أرزق والكلام دا، كل اللي بعمله أني بصلي عشان أحمي نفسي من الحسد”.

كما كشفت عن أزمتها مع الثقة بالأشخاص، مشيرة إلى أنها لم تلجأ لأي طبيب نفسي، بجانب الحديث عن أمنيتها وهي أن تعيش قصة حب مع الشخص المناسب.

وأضافت: “أنا مريت بأزمات كتير واتعلمت منها، وعندي أزمة ثقة مع أي حد جديد بيدخل حياتي، وأنا بقدر أكشف أي إنسان على حقيقته، وعايزة أنسى أي حد جرحني وخذلني ولسه بحاول أنسى”.

وأكدت الفنانة نوال الزغبي خلال اللقاء قائلة: “أنا ست قوية بس اتظلمت كتير في مواقف كتير، وبحب أعدى المراحل الوحشة في حياتي بسرعة، أنما المراحل الحلوة لا، ونفسي أعيش قصة حب وأحس أن دا الراجل اللي بتمناه”.

وعن الرجال الذين يكرهون نجاح زوجاتهم ويغارون منهن قالت: “لأنهم مش رجالة والراجل اللي يثق بنفسه هو ده الراجل، لكن اللي بيغيروا من نجاح زوجاتهم دول شبه رجالة، ومعندوش ثقة في نفسه واللي معندوش ثقة في نفسه أنا مبشوفوش راجل، وأنا شفت ده أكيد”، مؤكدة أنها تعرضت لتجربة شخصية وانسحبت منها لان “كل اللي بيغير مني ببعد عنه”.

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