روسيا والصين تعلنان دخول العلاقات الدولية عصراً جديداً، وتعتزمان مقاومة اي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للدول
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جرينتش+2 02:44
موقع إنتلجنس أونلاين الاستخباري: السيسي ونجله (ولي عهده) محمود يحتكران ملف العلاقة مع إسرائيل!!!
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