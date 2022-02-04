رقم صاعق.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 17 وفاة و21386 إصابة كورونا ليصبح عدد الوفيات 13288 والإصابات 1,301,492
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رقم صاعق.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 17 وفاة و21386 إصابة كورونا ليصبح عدد الوفيات 13288 والإصابات 1,301,492
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