توفر فرص عمل للأردنيين في القطاع الطبي الكويتي/ بريد الكتروني

– أعلنت وزارة العمل، اليوم الجمعة، عن توفر فرص عمل للأردنيين في القطاع الطبي الخاص الكويتي.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن المعلومات متوفرة على موقع وزارة العمل، مبينة أن أخر موعد للتقدم يوم الأحد المقبل.

ونوهت الوزارة الى أنه بإمكان الراغبين بالعمل بهذه التخصصات والمهن، إرسال سيرهم الذاتية على عنوان البريد الإلكتروني التالي: Out.Emp@mol.gov.jo

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