روسيا والصين تعلنان دخول العلاقات الدولية عصراً جديداً، وتعتزمان مقاومة اي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للدول
أهم العناوين
جرينتش+2 02:44
التلفزيون يعلن الفائزين بالسحب على جوائز تلقي مطعوم كورونا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني