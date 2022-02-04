روسيا والصين تعلنان دخول العلاقات الدولية عصراً جديداً، وتعتزمان مقاومة اي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للدول
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جرينتش+2 02:44
الأحمد: لم تُوجَّه دعوة لـ”الجهاد” و”حماس” للمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي بعد غد، ولا تأثير لغياب “الشعبية”
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