البنتاغون ينفذ عملية في ريف إدلب، والدفاع المدني السوري يفيد بمقتل 13 مدنياً بينهم 6 أطفال، واصابة جنود أمريكان
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منظمة الصحة العالمية: أوروبا في حالة “وقف إطلاق النار” مع فيروس كورونا، وقد تشهد نهاية هذه الجائحة
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