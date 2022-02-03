لأول مرة في الأردن.. السجن 45 عاما لمتهمين تخصصا بخطف النساء

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى، اليوم الخميس، عقوبة تصل إلى الوضع بالاشغال المؤقتة 45 عاما، بحق متهمين من أرباب السوابق تخصصا بقضايا خطف النساء، والاعتداء عليهن جسديا وجنسيا .

وفي التفاصيل، أصدرت الهيئة الثالثة لدى محكمة الجنايات الكبرى اليوم الخميس حكما مشددا بحق كل من المتهم (ع.أ) والمتهم (م.ب) بالاشغال المؤقتة 45 عاما، فيما حكمت على متهم ثالث (ز.م) بالأشغال المؤقتة لمدة 40 عاما.

وقد جرمت المحكمة المتهمين بجناية هتك العرض ، وجناية السرقة ، وجناية الشروع بالقتل بالاشتراك والتغلب.

ووفق المحكمة، فقد كان المجرمون قد اعتادوا على خطف الضحايا من النساء والاعتداء عليهن جسديا وجنسيا، حيث تبيّن للمحكمة أن المجرمين من أرباب السوابق، ونظرا لخطورة الأفعال المرتكبة فقد شددت المحكمة العقوبة ليكووان عبرة لغيريهم.