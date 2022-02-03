البنتاغون ينفذ عملية في ريف إدلب، والدفاع المدني السوري يفيد بمقتل 13 مدنياً بينهم 6 أطفال، واصابة جنود أمريكان
أهم العناوين
جرينتش+2 03:37
جراء زيارة غانتس ومحادثاته مع قيادتها.. البحرين تحول نفسها الى قاعدة لسلاح البحرية الإسرائيلي قبالة ايران
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني