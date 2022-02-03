تزايد مبيعات السيارات الكهربائية وتراجع التخليص على الهايبرد

بلغ عدد السيارات التي جرى التخليص الجمركي عليها، وفق التعرفة الجديدة لشهر كانون الثاني الماضي، 150 سيارة هايبرد وما يقارب 900 سيارة كهربائية، و1100 سيارة بنزين و650 مركبة ديزل.

وقال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، في تصريح صحفي، إن هناك تراجعا في التخليص على المركبات بشكل عام وارتفاعا في التخليص على سيارات الكهرباء.

وأشار الى التراجع عند مقارنتها بذات الفترة من العام الماضي حيث تم التخليص على 1525 سيارة بنزين و817 مركبة ديزل و800 مركبة هايبرد و 338 سيارة كهربائية.

يذكر أن الحكومة رفعت الرسوم الجمركية على السيارات الهجينة «الهايبرد» اعتبارا من مطلع العام الحالي بنسبة 10 بالمئة، رغم المناشدات العديدة من قبل الهيئة بتأجيل الرفع، خصوصا مع ارتفاع أسعار السيارات من المنشأ وكذلك ارتفاع أجور الشحن عالميا، وهو ما رأت الهيئة أنه يحمّل المستهلكين والمستثمرين معاً كلفاً إضافية في الوقت الذي يعاني الاقتصاد الوطني من تداعيات وآثار جائحة كورونا.

ووفقا لقرار صادر في 2018 تم فرض زيادة تصاعدية على الرسوم لسيارات الهايبرد لترتفع 35 بالمئة في 2019 ثم 40 بالمئة 2020 و45 بالمئة في 2021 لتصل إلى 55 بالمئة مطلع العام الحالي 2022.

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