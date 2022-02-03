البنتاغون ينفذ عملية في ريف إدلب، والدفاع المدني السوري يفيد بمقتل 13 مدنياً بينهم 6 أطفال، واصابة جنود أمريكان
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العنصرية الصهيونية مرة أخرى في دائرة الاتهام
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