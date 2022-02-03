البنتاغون يعلن تنفيذ عملية في ريف إدلب، والمصادر المطلعة تفيد بإصابة عدد من جنود النخبة الأمريكية خلال الإنزال الجوي

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، أن القوات الأمريكية “نفذت بنجاح مهمة متعلقة بمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا”.

وقال كيربي في بيان: “قامت قوات العمليات الخاصة الأمريكية التي تعمل تحت إمرة القيادة المركزية الأمريكية بمهمة لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا”.

وأضاف: “كانت المهمة ناجحة، ولم تكن هناك خسائر في صفوف القوات الأمريكية”، مشيرا إلى أنه “سيتم توفير المزيد من المعلومات عندما تصبح متوفرة”.

وأفاد مراسل RT في سوريا بأن قوات التحالف الدولي نفذت عملية إنزال جوي استهدفت أحد المنازل بين بلدتي أطمة ودير بلوط، وأن هذه القوات دعت عبر مكبرات الصوت مطلوبين لتسليم أنفسهم.

إصابة عدد من جنود النخبة بالجيش الأمريكي

وقد أصيب عدد من جنود الجيش الأمريكي، صباح اليوم الخميس، خلال إنزال جوي تلوح بوادر فشله في ريف إدلب شمال شرقي سوريا.

وأكدت مصادر “سبوتنيك” في ريف إدلب أن عددا من جنود النخبة في الجيش الأمريكي أصيبوا خلال اشتباكات اندلعت فور تنفيذهم إنزالا جويا في منطقة تعتبر معقل لتنظيم (حراس الدين) على الحدود السورية التركية، بريف إدلب الشمالي.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات بين القوة الأمريكية ومسلحين يسيطرون على المنطقة، لا زالت مستمرة في محيط منطقة أطمة الحدودية أقصى شمال غرب سوريا.

وأشارت المصادر إلى أن المستهدف بعملية الانزال، هو أحد قياديي تنظيم “داعش” الإرهابي ويدعى أبو عبيدة، وقد قام بالاحتماء داخل منزل القيادي في تنظيم حراس الدين (أبو حسام البريطاني).

وقال مراسل قناة الميادين إن “سرباً من الطائرات المروحية الأميركية دخل من الأجواء التركية ونفّذ الإنزال في منطقة أطمة”.

وبالتزامن، قال المرصد السوري المعارض إن “مروحيات تابعة للتحالف نفّذت إنزالاً قرب مخيمات أطمة، بحثاً عن مطلوبين”، مشيراً إلى “استمرار الاشتباكات”.

وأضاف المرصد أن “عملية الإنزال قرب أطمة هي الأكبر للتحالف منذ العملية التي نفّذتها القوات الخاصة الأميركية في إدلب، وأدّت الى مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي في الـ 27 من تشرين الأول/أكتوبر 2019”.