البنتاغون يعلن تنفيذ عملية في ريف إدلب، والمصادر المطلعة تفيد بإصابة عدد من جنود النخبة الأمريكية خلال الإنزال الجوي
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جرينتش+2 09:53
البنتاغون يعلن تنفيذ عملية في ريف إدلب، والمصادر المطلعة تفيد بإصابة عدد من جنود النخبة الأمريكية خلال الإنزال الجوي
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