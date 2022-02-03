الاتحاد العام للكتّاب الفلسطينيين- الكرمل ٤٨ ينعي الشاعر حنا ابو حنا

ينعى “الاتحاد العام للكتّاب الفلسطينيين – الكرمل 48″، بمشاعر الأسى والحزن، أحد أعمدة الأدب الفلسطيني الحديث، زيتونة فلسطين، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الأربعاء 2/2/2022 في حيفا الأديب، الشاعر، المربي، المناضل العريق حنا أبو حنّا، صاحب الدور الوطني سياسيا وأدبيا وتربويا، وصاحب البصمة في مسيرة شعبنا في مختلف مراحل نضاله ومسيرته الحافلة.

الأديب حنا أبو حنّا من مواليد قرية الرينة عام 1928 وهو ينتمي إلى الجيل الأول من شعراء المقاومة العرب في البلاد، وانتقل للإقامة في حيفا عام 1951.

نشر الشعر والمقالة في أربعينات القرن الماضي، وحصل على جائزة الشعر السنوية ثلاث مرات عام 1947. ساهم في إصدار وتحرير مجلة “الجديد” الأدبية و”الغد” الشبابية، ساهم في إقامة مؤسسة “المواكب” عام 1984 وفي إقامة “رابطة الكتاب والأدباء الفلسطينيين” عام 1986 وأصدر مجلة “مواقف” الأدبية عام 1993.

عمل مدرّسًا للغة العربية ومديرا للكلية العربية الأرثوذكسية في حيفا سنوات طويلة حتى عام 1987، ساهم خلالها في تطوير ودفع الكلية ورفع اسمها عاليا في البلاد وتربية النشء على القيم الوطنية والديمقراطية والإنسانية. كما حاضر في جامعة حيفا في قسم اللغة العربية وآدابها.

نال عدة جوائز مهمة منها: جائزة فلسطين عام 1999، جائزة محمود درويش عام 2013، جائزة مؤتمر القدس عاصمة الثقافة العربية عام 2015، جائزة تقديرية من “الاتحاد العام للكتّاب الفلسطينيين – الكرمل 48” عام 2019.

لفقيد الأدب الأستاذ حنا أبو حنا مؤلفات شعرية ونثرية وتراثية وتحقيقات أدبية وسيرة ذاتية وقصص أطفال.

“الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين – الكرمل 48″، ينكس أعلامه برحيل القامة الأدبية الكبيرة، ويتقدم بتعازيه الحارة لجمهور الكتاب والشعراء في فلسطين وللعائلة التربوية ولآلاف تلاميذه وأبناء عائلته في البلاد والخارج. إنه فقدان أليم وخسارة جسيمة.

لتبق ذكراه خالدة