ارتفاع آخر.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الخميس 23 وفاة و 19123 إصابة كورونا ليصبح عدد الوفيات 13271 والإصابات 1,280,106

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 23 وفاة و19123 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13271 وفاة والإصابات إلى 1280106 إصابات.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 28.1 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 119935 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 262 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 147 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1109 حالات.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 20 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 36 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 32 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 44 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 17 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 16 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 15 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 11813 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1146900 حالة.

كما أشار إلى إجراء 68047 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 14888936 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4601402 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4253842 شخصا.