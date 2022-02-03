البنتاغون يعلن تنفيذ عملية في ريف إدلب، والمصادر المطلعة تفيد بإصابة عدد من جنود النخبة الأمريكية خلال الإنزال الجوي
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جرينتش+2 09:52
إسرائيل نشرت شبكات تجسسها بكل قطر عربي! فأين شبكات تجسّسنا فيها؟
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