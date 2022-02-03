أجواء باردة اليوم الخميس وكتلة هوائية باردة وامطار وثلوج غدًا

يطرأ انخفاض طفيف على الحرارة اليوم الخميس، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتتكاثر تدريجياً مع ساعات المساء والليل، لتتحول الأجواء ما بين غائمة جزئياً إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، تثير الغبار أحياناً خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الجمعة، بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة جداً، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها بحوالي (3- 5) درجات مئوية، وتكون الأجواء خلال النهار باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، ومغبرة في شرق وجنوب شرق المملكة، بينما تسود أجواء غائمة جزئياً إلى غائمةً في الأجزاء الغربية من المملكة، وتسقط زخات من المطر بين الحين والآخر.

ويتوقع أن تشهد المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية زخات من الثلج على فترات، قد تتراكم بشكل محدود فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها على 1400 متر فوق سطح البحر، ومع ساعات المساء المتأخرة، تشتد الهطولات المطرية تدريجياً وتمتد لتشمل أغلب المناطق، وتكون غزيرة أحياناً في المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من المملكة، ما يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه، وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها حاجز 60 كم/ الساعة.

وتبقى الأجواء بعد غد السبت باردة جداَ وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول الأمطار في المناطق الغربية من المملكة، وأجزاء من المناطق الشرقية، ومع ساعات الليل المتأخرة تضعف فرصة الهطول، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار.

ويطرأ ارتفاع طفيف على الحرارة يوم الأحد وتكون الأجواء في ساعات النهار باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المنخفضة، بينما تسود في ساعات الليل أجواء غالباً صافية وشديدة البرودة في أغلب مناطق المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 14 – 5 درجة مئوية، غرب عمان 12 – 4، المرتفعات الشمالية 9 – 4، مرتفعات الشراة 11 – 3، مناطق البادية 15 – 4، مناطق السهول 14 – 5، الاغوار الشمالية 20 – 8، الأغوار الجنوبية 21 – 10، البحر الميت 21 – 11، وفي خليج العقبة 23 – 11 درجة مئوية.

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