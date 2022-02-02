هل اصبحت حليفاً؟.. إسرائيل تشارك بمناورات بحرية تضم مصر والبحرين والسعودية والإمارات والأردن والسودان والمغرب
أهم العناوين
جرينتش+2 05:09
واشنطن تهرع سريعاً لارسال طائرات مقاتلة ومدمرة صاروخية لنجدة الامارات في مواجهة “الخطر الحوثي”
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني