واشنطن تهرع سريعاً لارسال طائرات مقاتلة ومدمرة صاروخية لنجدة الامارات في مواجهة “الخطر الحوثي”

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إرسال طائرات مقاتلة لمساعدة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء هذا القرار في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة “أنصصار الله” اليمنية على دولة الإمارات، بما في ذلك هجوم تم إحباطه استهدف قاعدة للقوات الأمريكية.

وبحسب رويترز، كان وزير الدفاع لويد أوستن، قد أبلغ ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي، يوم أمس الثلاثاء، أن واشنطن سترسل المدمرة الصاروخية الموجهة “يو إس إس كول” للدخول في شراكة مع البحرية الإماراتية قبل زيارة ميناء في أبو ظبي.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها، إن “الوزير أبلغ ولي العهد بقراره نشر طائرات مقاتلة من الجيل الخامس لمساعدة الإمارات في مواجهة التهديد الحالي، وكإشارة واضحة على أن الولايات المتحدة تقف مع الإمارات كشريك استراتيجي طويل الأمد”.

وكانت جماعة “أنصار الله” اليمنية، أمس الثلاثاء، قد جددت تهديد الإمارات باستهداف معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه إمارة دبي، وقال المتحدث باسم القوات المسلحة للجماعة، العميد يحيى سريع، عبر تويتر، “إكسبو… لكي تكون آمناً… نكرر النصح؟؟”.

فيما كانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة “أنصار الله” باتجاه الإمارات، مؤكدة عدم وقوع خسائر، وتمكن القوات الجوية الإماراتية وقيادة التحالف العربي من تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن.