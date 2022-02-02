هل اصبحت حليفاً؟.. إسرائيل تشارك بمناورات بحرية تضم مصر والبحرين والسعودية والإمارات والأردن والسودان والمغرب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، امس الثلاثاء، مشاركته في مناورات “آي.إم.أكس-22” الضخمة في البحر الأحمر، والتي تقودها الولايات المتحدة، وتضم حوالي 60 دولة، أبرزها: السعودية، والبحرين، والإمارات، والأردن، ومصر، والسودان، واليمن، والمغرب، وباكستان، وبنجلاديش.

وأبرزت هيئة البث الإسرائيلية مشاركة القوات البحرية للاحتلال في المناورات، التي توصف بأنها الأضخم في المنطقة، مشيرة إلى أن قائد المناورة من الولايات المتحدة، ونائبه من باكستان.

وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها إسرائيل مع السعودية بمناورات عسكرية بالبحر الأحمر.

يذكر أن إسرائيل شاركت في مناورة بالبحر الأحمر، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع جيوش الإمارات والبحرين والولايات المتحدة، وجاءت، آنذاك، بعد نحو أسبوع من مناورات بحرية إيرانية كبيرة قرب خليج عمان.

وينظر إلى مشاركة الجيش الإسرائيلي في هذه المناورات بالبحر الأحمر وتوسيع نطاقها، كما وكيفا، ضمن الحراك الذي انخرطت في تل أبيب بقوة ضد إيران في المنطقة.