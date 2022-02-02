مناورات مشتركة مع العدو الصهيوني !!!

للمرة الاولى مصر و(اسرائيل) و60 دولة عربية واجنبية فى مناورات مشتركة.

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اعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية موقعها عن بدأ أكبر تمرين بحري في منطقة الشرق الأوسط،(IMX/CE 2022) ويضم التدريب 9000 فرد وما يصل إلى 50 سفينة تابعة لأكثر من 60 دولة شريكة ومنظمات دولية.

ونشرت القيادة المركزية على موقعها جدولا بالدول المشتركة والتي من بينها (مصر) والسعودية وباكستان وسلطنة عمان واليمن والإمارات والبحرين بالإضافة الى تركيا وباكستان ودول اخرى و(اسرائيل) ايضا فى سابقة هى الأولى من نوعها.

وهو النبأ الذى أكده (أفيخاي أدرعي) المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة على تويتر، قال فيها: ((سيتدرب أسطول سفن الصواريخ ووحدة المهام تحت المائية مع الأسطول الأمريكي الخامس في منطقة البحر الأحمر”، مشيراً إلى أن البحرية الإسرائيلية تشارك “لأول مرة” في التدريب)).

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وعن هدف هذه المناورات المشتركة قال الفريق بحري تشارلز برادفورد كوبر قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة: ((أن التمرين يهدف إلى زيادة القدرات وتعزيز علاقات القوات البحرية للدول المشاركة من أجل الحفاظ على النظام الدولي وتحقيق السلام.))

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انتهى الخبر الصادم، ولا حول ولا قوة الا بالله.

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القاهرة فى اول فبراير 2022

Seif_eldawla@hotmail.com