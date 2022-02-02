هل اصبحت حليفاً؟.. إسرائيل تشارك بمناورات بحرية تضم مصر والبحرين والسعودية والإمارات والأردن والسودان والمغرب
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جرينتش+2 10:55
مناورات مشتركة مع العدو الصهيوني !!!
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