شيء عن السخرية والساخرين

هل اصبحت حليفاً؟.. إسرائيل تشارك بمناورات بحرية تضم مصر والبحرين والسعودية والإمارات والأردن والسودان والمغرب
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جرينتش+2 10:55
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