رئيس الوزراء ورئيس الاعيان ينعيان الوزير السابق عدنان ابو عورة

نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الوزير ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الأسبق عدنان أبو عودة، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وأعرب الخصاونة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بوفاة الفقيد، مستذكرا خدماته الجليلة وجهوده الكبيرة، وإسهاماته السياسية والفكرية والثقافية على مدى عقود، في مختلف المواقع التي شغلها.

كما نعى رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز العين الاسبق عدنان ابو عوده ، الذي انتقل الى رحمة الله صباح اليوم الاربعاء، بعد حياة حافلة بالعطاء للوطن وقيادته الهاشمية .

واشاد الفايز بمناقب الفقيد ودوره في خدمة وطنه ومليكه في مختلف مواقع العمل العام التي شغلها، وخصوصا في مجلس الاعيان .

واضاف: “بوفاة المرحوم يكون الوطن قد خسر احد رجالاته الاوفياء الذين لهم بصمات كبيرة في مجال العمل السياسي والاعلامي والثقافي في خدمة الاردن “، داعيا المولى عز وجل ان يرحمه ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان .

وأبو عودة من مواليد 1933 في نابلس، وقد تولى منصب وزير الثقافة والإعلام لأكثر من مرة، بالإضافة إلى توليه حقيبتي السياحة والآثار، كما شغل منصب وزير البلاط الملكي، وعمل مستشارا سياسيا لجلالة الملك الحسين بن طلال – طيب الله ثراه – ورئيسا للديوان الملكي الهاشمي، ومندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة.

واختير أبو عودة، الحاصل على وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، عضوا في مجلس الأعيان لثلاث دورات ما بين أعوام 1974- 1997، وعضوا في المجلس الوطني الاستشاري الأردني. كما عمل مستشارا لجلالة الملك عبدالله الثاني.