حبس “مُحلِل شرعي” مصري بعدما ادعى الزواج من 33 امرأة

أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم الأربعاء، بحبس ما يعرف بـ”المحلل الشرعي” الذي أحدث جدلا في مصر بعد إعلانه الزواج من 33 امرأة، وذلك بتهمة إذاعة أخبار كاذبة واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وكان المتهم، ويدعى محمد الملاح، ظهر ببرنامج تلفزيوني، في أكتوبر الماضي، زعم خلاله زواجه سابقا بـ33 امرأة مطلقة 3 مرات حتى يحل لأزواجهن ردهن مرة أخرى، وأنه خصص صفحة على فيسبوك للترويج لهذا الغرض.

وذكرت النيابة، في بيانها، أنها تولت التحقيقات بعدما تلقت بلاغا، مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي. وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة، مما أسفر عن “ادعاء المتهم كذبا ما سلف، وإنشائه الصفحة المذكورة لذلك، مما خلق حالة من البلبلة في المجتمع لتعارض سلوكه مع النظام العام في الدولة وقيمها المجتمعية والدينية”.

وأضاف البيان “ثبت بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عدم صحة ما ادعاه المتهم بشأن زواجه 33 مرة سابقة”.

المتهم، من جانبه، زعم أن القائمين على البرنامج التلفزيوني “لقنوه” للحديث عن ذلك، الأمر الذي نفاه معد البرنامج، وقدم صورة من محادثات إلكترونية تدحض الزعم بالتلقين.

وكانت النيابة العامة قد استدعت المتهم للحضور، وبمثوله أمامها ألقت القبض عليه، وأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات الجار استكمالها.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أصدرت فتوى ردا على ما أثارته المقابلة التلفزيونية لـ”المحلل الشرعي” الذي قال حينذاك إنه قام بذلك “من أجل إعادة الزوجات إلى أزواجهن بعد أن طلقن 3 مرات كعمل خيري”.

وقالت دار الإفتاء: “إن زواج المرأة المَبْتوتة (المطلقة ثلاثًا) لكي تحل للزوج الأَوَّل (الزواج بشَرْط التحليل) هو حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء”.