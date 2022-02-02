توقيف صاحب أسبقيات اعتدى على صاحب محل تجاري بالزرقاء

أوقفت النيابة العامة أحد أصحاب السوابق الجرمية لمدة 14 يوما بعد اعتدائه بآلة حادة على صاحب محل تجاري في الزرقاء.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، في تصريح لوكالة (بترا)، اليوم الأربعاء، إن النيابة العامة وفور علمها بحادثة الاعتداء بأداة حادة على صاحب محل تجاري في الزرقاء، تحركت عبر مدعي عام محكمة الزرقاء الذي أجرى التحقيقات اللازمة والاستماع لشهادة المشتكي.

وأضافت إن المدعي العام قرر توقيف المتهم في مركز الإصلاح والتأهيل مدة 14 يوما بعد إسناد جناية السلب بحدود المادة 401/3 من قانون العقوبات.

وحسب القانون، يعاقب مرتكب هذه الجناية بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وجناية الإيذاء الواقع على الوجه أو العنق باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة بحدود المادة 334 مكرر والتي تصل عقوبتها إلى الأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات، بالإضافة إلى جرم حمل وحيازة أداة حادة.

وبينت أنه وخلال التحقيق، تبين أن المعتدي المشتكى عليه من ذوي الأسبقيات الجرمية.

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