ارتفاع آخر.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاربعاء 13 وفاة و17893 إصابة كورونا ليصبح عدد الوفيات 13248 والإصابات 1,260,983
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توقيف صاحب أسبقيات اعتدى على صاحب محل تجاري بالزرقاء
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