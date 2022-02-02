بغداد تدين عمليات القصف.. وزارة الدفاع التركية تنفذ ضربات جوية ضد أهداف لمسلحين أكراد في العراق وشمالي سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية، صباح اليوم الأربعاء، إنها أطلقت ضربات جوية ضد أهداف لمسلحين أكراد في العراق وشمالي سوريا.

وقالت الوزارة إن الطائرات الحربية التركية أصابت أهدافا لمسلحين أكراد، من بينها معسكرات تدريب وملاجئ ومخازن ذخيرة في العراق وشماليسوريا، بحسب “رويترز”.

وعادت جميع الطائرات المشاركة في العملية إلى قواعدها بعد ذلك. ولم تقدم أي معلومات عن الخسائر البشرية التي نجمت عن العملية.

وفي وقت سابق، من مساء أمس، أفادت مصادر محلية لوكالة “سبوتنيك”، أن طائرات حربية تابعة للجيش التركي قصفت عددا من المواقع التابعة لتنظيم “قسد” في قرية شمال شرقي سوريا، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية لم يعرف عددها بالضبط حتى الآن.

وتابعت المصادر أن المواقع المستهدفة هي معسكرات ونقاط تمركز تعود لتنظيم “قسد” الموالي للجيش الأمريكي، بالقرب من قرية (تقل بقل) جنوب مدينة المالكية في محيط جبل (قرة جوخ) الحدودي مع العراق.

بدورها، قالت مصادر مقربة من قوات “قسد” لوكالة “سبوتنيك” إن القصف الجوي التركي استهدف أيضاً المحطة الرابعة للطاقة الكهربائية قرب جبل (قره جوخ).

وأكدت المصادر أن المستشفى الوطني في مدينة المالكية استقبل عددا من المصابين من مسلحي تنظيم “قسد” أصيبوا جراء الاستهداف الجوي.

يذكر أن هذا القصف الجوي جاء بالتزامن مع قصف عنيف للطائرات التركية لمواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني التركي داخل الأراضي العراقية في جبال سنجار.

فقد أفادت مصادر أمنية عراقية امس الثلاثاء، بسقوط قتلى وجرحى في القصف التركي الذي استهدف مخيم مخمور شمالي العراق.

وذكرت المصادر أن “ما لا يقل عن أربعة أشخاص قتلوا وجرحوا بالقصف التركي على المخيم الذي يقطنه لاجؤون من أكراد تركيا”.

وأضافت: “هذه المعلومات أولية، وربما يكون عدد القتلى والجرحى أكبر”.

وفي وقت سابق أفاد مراسل RT في العراق بأن الطائرات التركية قصفت مخيم مخمور في محافظة نينوى ومقار لحزب العمال الكردستاني في قضاء سنجار في ذات المحافظة.

بغداد تصدر بيان إدانة للقصف التركي

وقد ادانت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، القصف التركي الذي طال مناطق شمالي البلاد الليلة الماضية.

وذكرت في بيان صحفي: “ندين ما قامت به الطائرات التركية المسيرة مساء الثلاثاء من خرق للأجواء العراقية في شمالي البلاد، تحديدا في سنجار ومخمور ونفذت ضربات جوية في هاتين المنطقتين”.

وأضافت: “في الوقت الذي ندين هذا العمل فإن قواتنا الأمنية ترفض أي خرق كان ومن قبل أي جهة كانت، كما ندعو الجانب التركي إلى الالتزام بحسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية، وإيقاف هذه الانتهاكات احتراما والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين”.

ودعت الخلية الأمنية إلى “عدم تكرار هذه الضربات”، وأكدت أن “العراق على اتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة”.

ووصف نشطاء ورواد في مواقع التواصل الاجتماعي بيان الحكومة العراقية بـ”الخجول” واعتبروه مجاملا للسلطات التركية.