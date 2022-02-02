ارتفاع كميات الخضار الواردة للسوق المحلي وانخفاض اسعارها

أفادت وزارتا الزراعة والصناعة والتجارة والتموين بارتفاع الكميات الموردة للسوق المحلي من الخضار لهذا اليوم الأربعاء، بعد تراجعها خلال الأسبوعين الماضيين بسبب موجة الصقيع وارتفاع الأسعار.

وتوقعت وزارة الزراعة انخفاض أسعار الخضار خلال الأيام المقبلة نظرا لارتفاع الكميات الموردة للسوق.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي إن هناك زيادة ملحوظة اليوم على الكميات الواردة للأسواق المركزية من الخضار والفواكه، وسجلت الكميات اليوم ارتفاعا وصل إلى 3 آلاف طن مقارنة مع الأسبوع الماضي الذي بلغ 2.3 الف طن، وايضا استمرار انسياب الكميات المناسبة للاحتياج المحلي من الخضار والفواكه خلال الأيام المقبلة.

وبين المجالي أن كمية الواردات من البصل اليوم بلغت 300 طن، في حين لم تتجاوز 150 طنا الأسبوع الماضي، وكذلك البطاطا 460 طنا مقارنة مع 250 طنا في الأسبوع الماضي، وارتفاع وارد الخيار اليوم إلى 110 أطنان في حين بلغ 60 طنا في الأسبوع الماضي، مع بقاء الكميات الواردة من الكوسا أقل من الاحتياج المحلي نتيجة تأثر المحصول بالمنخفض الجوي لأنه من المحاصيل المكشوفة والحساسة للصقيع.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي إن الوزارة على تنسيق مستمر مع وزارة الزراعة وتتابع الكميات الواردة إلى الأسواق المركزية من الخضار والفواكه، مشيرا إلى أن ارتفاع الكميات الواردة اليوم من الخضار والفواكه ستنعكس على الأسعار انخفاضا، وتخفيف الأعباء عن المستهلكين.

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