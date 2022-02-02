ارتفاع الحرارة اليوم الاربعاء وغدًا، وكتلة هوائية باردة جدًا الجمعة

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الأربعاء لتسجل اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الخميس، باردة في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل في ساعات الليل هطول زخات من المطر في الاجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتأثر المملكة الجمعة بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة جدا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الاجواء غائمة جزئياً ومغبرة خاصة في شرق وجنوب شرق المملكة، مع هطول زخات خفيفة من المطر في الاجزاء الغربية من المملكة.

ويتوقع ان تشهد المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية زخات من الثلج لفترات محدودة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تتجاوز سرعتها حاجز 60 كم/ الساعة، وفي ساعات الليل تزداد كميات الغيوم لتصبح الاجواء غائمة وماطرة في العديد من مناطق المملكة قد تكون غزيرة احياناً، وتتحول الرياح الى غربية نشطة السرعة.

وتبقى الاجواء يوم السبت المقبل باردة جداَ وغائمة جزئيا الى غائمة احياناً، مع سقوط زخات من المطر على فترات في مناطق متفرقة من المملكة، ومع ساعات الليل تتناقص الغيوم تدريجياٌ وتضعف فرصة الهطول ، وتكون الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 15 – 6 درجة مئوية، غرب عمان 13 – 4، المرتفعات الشمالية 11 – 3، مرتفعات الشراه 12 – 2، مناطق البادية 17 – 3، مناطق السهول 15 – 6، الاغوار الشمالية 20 – 10، الأغوار الجنوبية 23 – 12، البحر الميت 21 – 11، وفي خليج العقبة 22 – 10 درجات مئوية.